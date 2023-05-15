Польша прекратила блокаду пропуска грузовиков в Белоруссию в пункте Кукурыки
12:20 13.05.2023 Источник: Интерфакс
"С ночи польская сторона начала ритмично оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь через пункт пропуска Кукурыки. С 00:00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска Козловичи белорусскими таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков. В среднем в час польские контролирующие службы подают 25 машин. Это соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков", - цитирует в субботу госагентство БелТА сообщение Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.
Как считают в белорусском ГТК, такое решение было принято польской стороной "из-за серьезных проблем в дорожном движении и небезопасности забастовки для местных жителей".
Ранее сообщалось, что польские перевозчики с 9 мая по 9 июня блокируют подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией - Козловичи-Кукурыки.
Новости
- 13:32 15.05.2023
- Украине надо провести несколько контрнаступлений для достижения целей — британский генерал
- 13:20 15.05.2023
- Москва категорически не согласна с мнением Парижа о зависимости РФ от Китая — Песков
- 13:05 15.05.2023
- В России выявили 2 379 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 13:00 15.05.2023
- Польша намерена увеличить выпуск артиллерийских снарядов более чем в 5 раз
- 12:32 15.05.2023
- За прошедшую неделю ВСУ выпустили 3 крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по ЛНР
- 12:20 15.05.2023
- Позиции РФ улучшаются на авдеевском и марьинском направлениях — Пушилин
- 12:05 15.05.2023
- Мировой рынок ожидает рекордный за последние 50 лет дефицит платины — FT
- 12:00 15.05.2023
- ВСУ активизировались на всех направлениях, но это еще не контрнаступление — Пушилин
- 11:32 15.05.2023
- Моди в 2022 г. смог добиться приостановки боев на Украине для вывоза студентов — министр
- 11:20 15.05.2023
- Власти Польши считают преждевременными переговоры о достижении мира на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать