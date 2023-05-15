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Польша прекратила блокаду пропуска грузовиков в Белоруссию в пункте Кукурыки

12:20 13.05.2023 Источник: Интерфакс

В белорусской таможне заявили, что польская сторона прекратила блокаду движения грузового транспорта на въезд в пункт пропуска Кукурыки на польско-белорусской границе.

"С ночи польская сторона начала ритмично оформлять транспорт, следующий из Польши в Беларусь через пункт пропуска Кукурыки. С 00:00 13 мая на въезд в Беларусь через пункт пропуска Козловичи белорусскими таможенниками уже оформлено свыше 260 грузовиков. В среднем в час польские контролирующие службы подают 25 машин. Это соответствует уровню работы польской стороны, который был до забастовки польских перевозчиков", - цитирует в субботу госагентство БелТА сообщение Государственного таможенного комитета (ГТК) Белоруссии.

Как считают в белорусском ГТК, такое решение было принято польской стороной "из-за серьезных проблем в дорожном движении и небезопасности забастовки для местных жителей".

Ранее сообщалось, что польские перевозчики с 9 мая по 9 июня блокируют подъезд к единственному пункту пропуска грузового автотранспорта на границе с Белоруссией - Козловичи-Кукурыки.

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