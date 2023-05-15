Бастрыкин: Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корпорации в России, выполняя оборонзаказ, в это тяжелое для страны время допускают факты коррупции и воровства. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин, выступая на сессии «Уголовная ответственность юридических лиц: проблемы и перспективы» в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Мошеннические схемы реализуются даже в сфере оборонной промышленности. В это тяжелое для страны время, выполняя оборонзаказ, наши некоторые корпорации допускают факты коррупции, воровства, дальше уже просто ехать некуда», — сказал он.