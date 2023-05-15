Глава СК РФ отметил рост преступности среди молодежи и несовершеннолетних

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост числа преступлений экстремистской направленности, которые совершает молодежь, отмечается в России. Об этом глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил в субботу, выступая в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Общий рост преступности происходит. Мы отмечаем тенденцию, когда тяжкие и особое тяжкие преступления совершаются детьми. Есть тенденция роста экстремистских преступлений, которая совершается молодежью», — сказал он.

По словам Бастрыкина, в поступках несовершеннолетних выражается жестокость и желание унизить жертву.