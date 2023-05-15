Российские пограничники сокращают «продуктово-топливный» туризм граждан Финляндии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские пограничники аннулируют визы финским гражданам, которые ездят в Россию заправлять свои автомобили и покупать продукты. Об этом в субботу сообщила газета «Хельсингин саномат».

По ее данным, несколько десятков подобных случаев произошли на пограничных пунктах Ваалима и Нуйямаа 11 и 12 мая.

Газета отмечает, что финны ездят в Россию за покупками и бензином по многократным деловым визам, полученными при посредничестве частных визовых центров. В свою очередь, согласно российскому законодательству, такие поездки не являются командировкой, но тем не менее российские власти до сих пор закрывали глаза на это, подчеркивает издание.