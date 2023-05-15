Зеленский побывал в Ватикане и встретился с Папой Римским

18:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск принял в субботу на аудиенции президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

Как сообщили журналистам, аккредитованным при службе печати, их встреча длилась 40 минут.

Во время встречи стороны обменялись подарками. Папа Римский подарил Зеленскому скульптуру с веточкой мира, а президент Украины преподнес понтифику изображение Богоматери, нарисованное на пуленепробиваемой пластине.