РФ собирается закупить больше боевых беспилотников у Ирана - Белый дом
10:32 16.05.2023 Источник: Lenta.ru
Россия в преддверии контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы собирается закупить больше боевых беспилотников у Ирана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его цитирует Associated Press.
«С августа Иран предоставил России более 400 дронов, в основном типа Shahed», — указал Кирби, добавив, что большую часть из якобы поставленных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) российская армия уже израсходовала.
По словам чиновника, Россия перед анонсированных наступлением украинцев рассматривает возможность закупки еще более продвинутых и «способных наносить больше урона» беспилотников. Lenta.Ru
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