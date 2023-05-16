МИД КНР призвал мировое сообщество не уподобляться США в разжигании конфликта на Украине
11:32 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мировое сообщество должно содействовать мирному урегулированию украинского кризиса и не уподобляться США, которые сбывают оружие и содействуют эскалации конфликта. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Я верю, что многие страны стремятся к мирному урегулированию проблемы Украины и что они не будут наподобие Соединенных Штатов продавать вооружения другим государствам, подливая масло в огонь», — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать обвинения Вашингтона в адрес Южно-Африканской Республики (ЮАР) в поставках оружия России.
По словам китайского дипломата, США должны прекратить клеветать на другие страны. Ван Вэньбинь указал на неприемлемость политики Белого дома, который «пытается принудить прочие государства занять ту или иную сторону [в украинском конфликте]».
«Соединенные Штаты должны осознать собственную ответственность по украинской проблеме», — подытожил официальный представитель МИД КНР.
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