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Ситуация в Артемовске напряженная, однако российские силы продолжают продвижение — Пушилин

12:00 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в Артемовске (украинское название — Бахмут) напряженная, однако российские силы продолжают продвижение, туда перебросили подкрепление. Об этом во вторник заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Артемовск, мы тоже видим, — ситуация напряженная, но уже все меньше и меньше этих высоток, которые сейчас контролируются вооруженными формированиями Украины», — сказал он в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, российские силы «идут вперед, несмотря на все сложности».

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