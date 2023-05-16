Средства ПВО РФ перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки перехватили семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow («Сторм шэдоу») Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено семь крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM („Харм“), а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS („Хаймарс“)», — сказал он.