Более 60% россиян считают, что хозяев стоит наказывать за выброс животных на улицу — опрос
14:12 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% россиян выступили за введение ответственности для хозяев, которые выбросили свое животное на улицу. Такие данные следуют из проведенного «Народным фронтом» опроса, результаты имеются в распоряжении ТАСС.
Опрос проводился в рамках мониторинга «Народным фронтом» ситуации с бродячими животными. По данным проведенного в апреле–мае 2023 года онлайн-опроса, 36% респондентов оценили проблему как очень острую. Также большинство граждан считают, что недобросовестных хозяев следует привлекать к ответственности за выброшенное на улицу животное (62%).
«За помещение всех отловленных бездомных животных в приюты и дальнейшее бессрочное содержание в них выступило 37%; стерилизацию бездомных собак и выпуск их обратно в среду обитания — 34%; обязательную маркировку животных (чипирование) — 32%; введение ответственности для чиновников за нападения бездомных собак — 26%; помещение в приют и дальнейшее усыпление (эвтаназию), если собака не оказалась востребована через определенное время или агрессивна, — 22%; введение для владельцев животных взноса в специализированный фонд для содержания муниципальных приютов — 17%», — сообщили в пресс-службе движения.
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