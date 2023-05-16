Более 60% россиян считают, что хозяев стоит наказывать за выброс животных на улицу — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60% россиян выступили за введение ответственности для хозяев, которые выбросили свое животное на улицу. Такие данные следуют из проведенного «Народным фронтом» опроса, результаты имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в рамках мониторинга «Народным фронтом» ситуации с бродячими животными. По данным проведенного в апреле–мае 2023 года онлайн-опроса, 36% респондентов оценили проблему как очень острую. Также большинство граждан считают, что недобросовестных хозяев следует привлекать к ответственности за выброшенное на улицу животное (62%).

«За помещение всех отловленных бездомных животных в приюты и дальнейшее бессрочное содержание в них выступило 37%; стерилизацию бездомных собак и выпуск их обратно в среду обитания — 34%; обязательную маркировку животных (чипирование) — 32%; введение ответственности для чиновников за нападения бездомных собак — 26%; помещение в приют и дальнейшее усыпление (эвтаназию), если собака не оказалась востребована через определенное время или агрессивна, — 22%; введение для владельцев животных взноса в специализированный фонд для содержания муниципальных приютов — 17%», — сообщили в пресс-службе движения.