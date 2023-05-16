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Расследования США не в первый раз выявляют невмешательство РФ в дела Вашингтона — Песков

14:32 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расследования, которые ведут США, уже не в первый раз подтверждают отсутствие какого-либо российского вмешательства в их дела. Об этом журналистам во вторник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ответ на просьбу прокомментировать опубликованный в понедельник доклад спецпрокурора США Джона Дарема, в котором отмечалось, что ФБР при расследовании приписываемых экс-президенту США Дональду Трампу связей с Россией игнорировало факты, которые не соответствовали этим обвинениям, Песков сказал: «Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, и потом расследование приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства [в дела США] со стороны России».

«Это совершенное не в первый раз [происходит], надо четко себе в этом отдавать отчет», — добавил он.

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