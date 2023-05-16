ВС РФ уничтожили путепровод, по которому ВСУ перебрасывали подкрепления в Артемовск — МО

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска авиационным ударом разрушили автомобильный путепровод в районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществляли переброску подкреплений в Артемовск. Об этом во вторник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики авиационным ударом разрушен автомобильный путепровод, по которому осуществлялась переброска подкреплений противника в город Артемовск», — сказал Конашенков.

По его словам, всего на донецком направлении авиацией совершено девять самолетовылетов. «Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи», — добавил Конашенков.