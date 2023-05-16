Глава с ДОВСЕ закончена для России, возвращения к договору больше не будет — Рябков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не намерена возвращаться в Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), эта глава для нее закончена, заявил во вторник журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Конкретно применительно к ДОВСЕ — эта глава закончена, страница перевернута, возврата к этому документу для России больше не будет», — сказал высокопоставленный дипломат.