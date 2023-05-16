Астронавты НАСА проведут 378 дней в изоляции для подготовки к полету на Марс — CNN
15:32 16.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Астронавты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) проведут 378 дней в изоляции в условиях, имитирующих базу на поверхности Марса, в рамках подготовки к экспедиции на Красную планету. Об этом во вторник сообщил телеканал Си-эн-эн.
По его данным, в испытательной миссии, получившей название CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), примут участие четыре человека. Их разместят на специально обустроенной базе в штате Техас в пространстве площадью 1 700 кв. футов (около 158 кв. м). Они будут следовать установленному распорядку дня и принимать участие в симуляции деятельности и научной работы на Марсе.
«Мы создали высокоточный сценарий миссии на поверхности Марса», — заявил Скотт Смит, один из исследователей, занимавшихся разработкой проекта. База в Техасе разделена на рабочую зону, гостиную, кухню, отдельные спальни для астронавтов, ванную комнату, медицинскую зону, центр связи, тренажерный зал, шлюз и так называемую внешнюю зону, имитирующую марсианскую поверхность. Участники эксперимента будут питаться, как астронавты, а также заниматься техобслуживанием базы и устранением технических неполадок. Параллельно будет проводиться исследование их психологического и физиологического состояния.
Как уточняет телеканал, НАСА планирует провести три подобных миссии.
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