Китай усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружения США
17:12 16.05.2023 Источник: Газета.Ru
Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит подготовку к войне в связи с закупкой Тайванем вооружения США.
По словам представителя китайского оборонного ведомства, Пекин будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность страны.
«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня, а также попытки вмешательства внешних сил», — пояснил Тань Кэфэй.
Он также назвал тайваньский вопрос красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать. Газета.Ru
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