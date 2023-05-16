0
0
212
НОВОСТИ

Китай усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружения США

17:12 16.05.2023 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит подготовку к войне в связи с закупкой Тайванем вооружения США.

По словам представителя китайского оборонного ведомства, Пекин будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня, а также попытки вмешательства внешних сил», — пояснил Тань Кэфэй.

Он также назвал тайваньский вопрос красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:20 16.05.2023
Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области
0
65
18:40 16.05.2023
Выпускники прошлых лет смогут сдавать ЕГЭ только в резервный срок основного периода
0
131
18:00 16.05.2023
Украинская разведка признала, что Киев стоит за терактами против ряда медийных лиц в РФ
0
181
17:32 16.05.2023
В ЕС сожалеют о согласии Грузии на авиасообщение с РФ - дипломат ЕС
0
233
17:28 16.05.2023
Сбер и МГТУ им. Н.Э.Баумана подписали соглашение о развитии сотрудничества
0
209
17:00 16.05.2023
Колумбиец в РФ получил 5 лет колонии за фейки о СВО
0
232
16:32 16.05.2023
Россия заняла второе место среди стран-импортеров товаров в Индию
0
273
16:25 16.05.2023
Сбер выдал первый ипотечный кредит в Крыму
0
267
16:12 16.05.2023
Президент ЮАР заявил, что РФ и Украина согласились принять мирную миссию стран Африки
0
303
16:00 16.05.2023
Связанный с Байденом аналитический центр получил от компаний КНР не менее $105 млн — ТВ
0
287

Возврат к списку