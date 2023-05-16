Китай усилит военную подготовку на фоне закупки Тайванем вооружения США

17:12 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) усилит подготовку к войне в связи с закупкой Тайванем вооружения США.

По словам представителя китайского оборонного ведомства, Пекин будет твердо защищать суверенитет и территориальную целостность страны.

«НОАК продолжает усиливать военную подготовку, готовясь к войне. Мы решительно сокрушим планы сепаратистов, относящихся к так называемому движению за независимость Тайваня, а также попытки вмешательства внешних сил», — пояснил Тань Кэфэй.

Он также назвал тайваньский вопрос красной чертой в китайско-американских отношениях, которую нельзя переступать. Газета.Ru