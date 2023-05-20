Санду обвинила Кремль в попытках «свергнуть» молдавское правительство

08:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Майя Санду обвинила Москву в попытках «свергнуть» молдавское правительство. По её словам, это якобы произошло весной.

«Их планы провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией. Уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретных данных у меня нет. Планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишинёве на пророссийское и использование Молдавии против Украины в этой войне», — сказала президент республики в интервью телеканалу Moldova 1.

В феврале она уже выступала с обвинениями в адрес Москвы в введении гибридной войны с целью свергнуть через протесты власть в стране и добиться проведения досрочных выборов. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в том же месяце назвала заявления Кишинёва о «плане Москвы по дестабилизации ситуации в республике» необоснованными и бездоказательными. Говорит Москва