Санду обвинила Кремль в попытках «свергнуть» молдавское правительство
08:40 20.05.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Майя Санду обвинила Москву в попытках «свергнуть» молдавское правительство. По её словам, это якобы произошло весной.
«Их планы провалились, в том числе благодаря тому, что мы располагали достаточной информацией. Уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретных данных у меня нет. Планы Кремля очевидны — это смена правительства в Кишинёве на пророссийское и использование Молдавии против Украины в этой войне», — сказала президент республики в интервью телеканалу Moldova 1.
В феврале она уже выступала с обвинениями в адрес Москвы в введении гибридной войны с целью свергнуть через протесты власть в стране и добиться проведения досрочных выборов. Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в том же месяце назвала заявления Кишинёва о «плане Москвы по дестабилизации ситуации в республике» необоснованными и бездоказательными. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 09:00 20.05.2023
- Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
- 08:50 20.05.2023
- В Киеве прозвучало более десяти взрывов, работает ПВО — очевидцы
- 08:30 20.05.2023
- США, оказывая военную помощь Украине, пытаются избежать третьей мировой войны — Белый дом
- 20:00 19.05.2023
- Запрос посольства США на посещение Гершковича отклонен, как ответ на невыдачу виз журналистам
- 19:35 19.05.2023
- Greenpeace закрывает российское отделение
- 19:19 19.05.2023
- На третий президентский срок Эрдоган идти не собирается
- 19:00 19.05.2023
- Америка пополнила антироссийские санкционные списки новыми физлицами и компаниями
- 18:30 19.05.2023
- Эрдоган не исключает возможности примирения с Асадом
- 18:15 19.05.2023
- Арабские страны подтверждают необходимость остановить иностранное вмешательство в их внутренние дела - Заявление
- 17:44 19.05.2023
- МВД РФ объявило в розыск прокурора МУС, выдавшего ордер на арест Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать