Российские подлодки могут серьезно нарушить инфраструктуру Великобритании - Daily Mail
10:05 22.05.2023 Источник: Lenta.ru
Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к «катастрофическому сценарию из-за оружия президента РФ Владимира Путина», пишет обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.
По мнению журналиста, Россия якобы может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных. «Фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — допустил он. По мнению обозревателя, подобный удар приведет к «катастрофическим последствиям». Будут поставлены под угрозу здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг, объяснил он.
Обозреватель добавил, что нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки. Lenta.Ru
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