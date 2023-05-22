0
0
0
НОВОСТИ

Российские подлодки могут серьезно нарушить инфраструктуру Великобритании - Daily Mail

10:05 22.05.2023 Источник: Lenta.ru

Российские подлодки могут полностью нарушить инфраструктуру Великобритании и привести к «катастрофическому сценарию из-за оружия президента РФ Владимира Путина», пишет обозреватель Daily Mail Крис Плезанс.

По мнению журналиста, Россия якобы может нацелиться на британские энергетические кабели и кабели передачи данных. «Фактически отключив их от глобальной сети и поставив под угрозу жизнь в Соединенном Королевстве», — допустил он. По мнению обозревателя, подобный удар приведет к «катастрофическим последствиям». Будут поставлены под угрозу здравоохранение, экономика, работа интернета, мобильной связи и интернет-услуг, объяснил он.

Обозреватель добавил, что нарушение работы энергосети может спровоцировать массовые беспорядки.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 22.05.2023
Киев перебросил солдат из Артемовска на купянское и краснолиманское направления — Марочко
0
51
15:00 21.05.2023
Зеленский фактически опроверг собственное высказывание по поводу Артемовска
0
344
13:37 21.05.2023
Байден пообещал Зеленскому, что союзники научат украинских пилотов летать на F16
0
343
10:00 21.05.2023
В обозримом будущем Украина в НАТО не попадет - Шольц
0
385
09:55 21.05.2023
Зеленский признал, что ВСУ Артемовск уже не контролирует
0
377
09:05 21.05.2023
Минобороны РФ: Завершено освобождение города Артемовска
0
379
09:00 21.05.2023
Участинки освобождения Артемовска получать госнаграды - Путин
0
369
20:00 20.05.2023
Минобороны Украины назвало ситуацию в Артемовске критической для ВСУ
0
539
14:00 20.05.2023
Штурмовые отряды продолжают бои по освобождению западной части Артемовска — МО РФ
0
599
10:30 20.05.2023
США в ближайшее время обсудят с союзниками, какие страны поставят F-16 ВСУ
0
627

Возврат к списку