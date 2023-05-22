Главы МИД ЕС не приняли решений по 11-му пакету санкций и военной помощи Украине — Сийярто
18:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза в понедельник на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из ЕС.
«Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия [на Украину из Европейского фонда мира] принято не было. Не было также принято решение о санкциях», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Он отметил, что Венгрия увязала военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против ряда положений 11-го пакета санкций.
НОВОСТИ
- 17:00 22.05.2023
- ВС РФ пресекли действия трех украинских ДРГ в Харьковской области — МО РФ
- 16:32 22.05.2023
- Ряд стран нарушили обязательства перед Россией по оружейным контрактам
- 16:12 22.05.2023
- ВС РФ высокоточным оружием поразили боеприпасы и авиатехнику на аэродроме Днепр
- 15:00 22.05.2023
- Украинская ДРГ зашла на территорию Белгородской области, принимаются меры по ликвидации
- 12:00 22.05.2023
- Солдаты ВСУ расстреляли за дезертирство 10 мобилизованных сослуживцев — Марочко
- 11:20 22.05.2023
- В Артемовске началось предварительное разминирование — Пушилин
- 09:20 22.05.2023
- Киев перебросил солдат из Артемовска на купянское и краснолиманское направления — Марочко
- 15:00 21.05.2023
- Зеленский фактически опроверг собственное высказывание по поводу Артемовска
- 13:37 21.05.2023
- Байден пообещал Зеленскому, что союзники научат украинских пилотов летать на F16
- 10:00 21.05.2023
- В обозримом будущем Украина в НАТО не попадет - Шольц
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать