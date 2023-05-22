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НОВОСТИ

Главы МИД ЕС не приняли решений по 11-му пакету санкций и военной помощи Украине — Сийярто

18:00 22.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры иностранных дел стран — членов Евросоюза в понедельник на встрече в Брюсселе не смогли принять решения по 11-му пакету санкций против России, а также о дополнительной военной помощи Украине из Европейского фонда мира. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие в совещании со своими коллегами из ЕС.

«Решение о дальнейшем финансировании поставок оружия [на Украину из Европейского фонда мира] принято не было. Не было также принято решение о санкциях», — сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами в перерыве совещания. Он отметил, что Венгрия увязала военную помощь Украине с требованием исключить банк OTP из украинского списка «международных спонсоров войны» и выступила против ряда положений 11-го пакета санкций.

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