Крымский мост закрыт из-за проводимых в этом районе учений — Аксенов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крымский мост закрыт на несколько часов из-за проводимых в этом районе учений, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов в соцсети.

«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.