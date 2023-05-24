Крымский мост закрыт из-за проводимых в этом районе учений — Аксенов
11:05 24.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крымский мост закрыт на несколько часов из-за проводимых в этом районе учений, сообщил в среду глава Крыма Сергей Аксенов в соцсети.
«Крымский мост закрыт из-за проводимых в районе учений. Движение будет восстановлено через несколько часов. Убедительно прошу всех доверять только проверенным источникам информации», — написал Аксенов.
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