Косовский спецназовец открыл огонь из автомата по толпе сербов — Вучич

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназовец непризнанного Косова открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, мирно протестовавших перед зданием администрации муниципалитета Звечан. Об этом в понедельник заявил президент Сербии в обращении к нации.

«Представитель [спецподразделений косовской полиции] ROSU с [автоматом] Калашникова присел к земле и открыл огонь по сербам, которые отступали», — заявил президент.

Вооруженные силы Сербии заняли позиции у административной границы с Косовом. Об этом в понедельник заявил сербский президент Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы будем патрулировать некоторые места сегодня вечером с нашими военнослужащими. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства.