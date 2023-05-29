Косовский спецназовец открыл огонь из автомата по толпе сербов — Вучич
22:40 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецназовец непризнанного Косова открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, мирно протестовавших перед зданием администрации муниципалитета Звечан. Об этом в понедельник заявил президент Сербии в обращении к нации.
«Представитель [спецподразделений косовской полиции] ROSU с [автоматом] Калашникова присел к земле и открыл огонь по сербам, которые отступали», — заявил президент.
Вооруженные силы Сербии заняли позиции у административной границы с Косовом. Об этом в понедельник заявил сербский президент Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.
«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы будем патрулировать некоторые места сегодня вечером с нашими военнослужащими. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства.
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