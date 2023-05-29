0
0
0
НОВОСТИ

Косовский спецназовец открыл огонь из автомата по толпе сербов — Вучич

22:40 29.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназовец непризнанного Косова открыл огонь из автомата Калашникова по толпе сербов, мирно протестовавших перед зданием администрации муниципалитета Звечан. Об этом в понедельник заявил президент Сербии в обращении к нации.

«Представитель [спецподразделений косовской полиции] ROSU с [автоматом] Калашникова присел к земле и открыл огонь по сербам, которые отступали», — заявил президент.

Вооруженные силы Сербии заняли позиции у административной границы с Косовом. Об этом в понедельник заявил сербский президент Александар Вучич в ходе экстренного обращения к нации.

«Мы развернули наши силы в соответствии с обстановкой в местах, где мы считаем это необходимым. Мы будем патрулировать некоторые места сегодня вечером с нашими военнослужащими. Мы не допустим погрома сербского народа», — подчеркнул глава государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 29.05.2023
НАТО заявила о «неспровоцированных нападениях» сербов на силы KFOR в Косове
0
138
21:20 29.05.2023
Наместник Киево-Печерской лавры заявил, что ему предложили свободу взамен на переход в ПЦУ
0
182
20:40 29.05.2023
ВСУ вновь применили химоружие при обстреле позиций РФ на запорожском направлении — Рогозин
0
234
20:00 29.05.2023
Американский сенатор Грэм заявил, что рад реакции в РФ на его высказывания
0
289
19:20 29.05.2023
Представители международных сил НАТО атаковали сербов в Косове, есть пострадавшие — СМИ
0
334
18:40 29.05.2023
Минюст РФ внес «Гринпис» в перечень нежелательных организаций
0
335
18:00 29.05.2023
Грузия останется одна в случае конфликта с РФ - спикер парламента
0
413
17:32 29.05.2023
Сербы передали представителям НАТО в Косове и Метохии свои требования
0
394
17:12 29.05.2023
Соотечественников из недружественных РФ стран могут освободить от языкового экзамена — МВД
0
423
17:00 29.05.2023
Верховная рада утвердила перенос Дня победы на 8 мая — депутат
0
398

Возврат к списку