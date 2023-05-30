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Консульские отделы Финляндии в Мурманске и Петрозаводске будут закрыты – нота МИД РФ

19:45 30.05.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря во вторник был вызван в МИД РФ, ему было сообщено о решении сократить взаимное консульское присутствие. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«30 мая в МИД России был вызван посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря, который был проинформирован о том, что российской стороной принято решение о закрытии с 1 июля канцелярии посольства России в городе Лаппеенранте, — говорится в сообщении. — Одновременно финской стороне заявлено об отзыве с той же даты согласия на деятельность петрозаводского и мурманского отделений генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, функционировавших с начала 1990-х годов. Главе финской дипмиссии вручена соответствующая нота МИД России».

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