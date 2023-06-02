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НОВОСТИ

Два военных округа, две армии и пять дивизий сформируют в ВС РФ в 2023 году

09:20 02.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два военных округа — Московский и Ленинградский, общевойсковая и воздушная армии, а также пять дивизий и 26 бригад будут сформированы в этом году, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«В 2023 году необходимо своевременно провести организационно-штатное обеспечение формирования общевойсковой и воздушной армий, армейского корпуса, Азовского военно-морского района, 5 дивизий и 26 бригад, создания Московского и Ленинградского военных округов», — рассказал он в статье информационно-аналитического и методического журнала Минобороны «Военные комиссариаты России».

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