Киеву придется объяснять Брюсселю применение бельгийского оружия в атаке на Белгородскую область
19:40 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.
«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения, — передает газета слова Дедондер. — Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку».
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