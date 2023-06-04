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НОВОСТИ

Киеву придется объяснять Брюсселю применение бельгийского оружия в атаке на Белгородскую область

19:40 04.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Бельгии в ближайшее время отправят запрос Киеву с требованием объяснить факт использования бельгийского оружия при атаке на Белгородскую область. Об этом в воскресенье сообщила газета «Суар» со ссылкой на источники.

По их информации, министр обороны страны Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб подчеркнули, что поставленное Киеву оружие не разрешено использовать сторонним лицам и на территории Российской Федерации.

«Эти поставки предназначены для украинских вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения, — передает газета слова Дедондер. — Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку».

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