Кандидат в президенты от республиканцев считает, что США должны принудить Киев к уступкам РФ
10:40 05.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что нам нужно положить конец боевым действиям на Украине на мирных условиях, пойти на серьезные уступки России, включая заморозку подконтрольных территорий через соглашение о перемирии, подобное подписанному по итогам Корейской войны», — сказал Рамасвами. Он также выступил с предложением не принимать Украину в НАТО.
Рамасвами отметил, что не считает Украину внешнеполитическим приоритетом для США. По его мнению, основной угрозой для Вашингтона является Китай, а также союз Пекина и Москвы. Политик подчеркнул, что работа президента США состоит в том, чтобы «заботиться об американских интересах», а для Соединенных Штатов невыгодно «находиться в конфликте с двумя ядерными державами одновременно».
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