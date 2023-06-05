Аналоги лекарств которые не производятся в РФ будут оформлять в упрощенном порядке еще год

12:10 Источник: Интерфакс

Правительство РФ на год продлевает упрощенный порядок оформления лекарств, аналоги которых не производятся в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.



"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.



Прежде всего речь идет, отметил он, о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получение разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках. "Конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", - сказал премьер.



