0
0
32
НОВОСТИ

Аналоги лекарств которые не производятся в РФ будут оформлять в упрощенном порядке еще год

12:10 05.06.2023 Источник: Интерфакс

Правительство РФ на год продлевает упрощенный порядок оформления лекарств, аналоги которых не производятся в России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Прежде всего речь идет, отметил он, о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получение разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках. "Конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств", - сказал премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 05.06.2023
Готовность США к диалогу с РФ по новой системе контроля над ядерными вооружениями в Кремле оценивают положительно - Песков
0
14
11:35 05.06.2023
В Индии второй раз рухнул строящийся мост через реку Ганг
0
112
11:20 05.06.2023
В первом квартале 2023 года доходы от туризма в Грузии выросли более чем в два раза
0
121
10:40 05.06.2023
Кандидат в президенты от республиканцев считает, что США должны принудить Киев к уступкам РФ
0
216
10:30 05.06.2023
Поздравление с назначением турецкому коллеге Глава Ми-6 отправил в фейковый аккаунт - СМИ
0
209
10:10 05.06.2023
В 2023 году почти 200 млн данных пользователей попали в сеть - «Лаборатория Касперского»
0
225
09:40 05.06.2023
На предмет завышения цен на молочную продукцию ФАС проверит торговые сети - СМИ
0
243
09:20 05.06.2023
Экс-инспектор ООН считает, что в НАТО ненавидят и не уважают Зеленского
0
283
21:10 04.06.2023
Зеленский обещает предпринять «необходимые шаги» против стран, обходящих санкции против РФ
0
798
19:40 04.06.2023
Киеву придется объяснять Брюсселю применение бельгийского оружия в атаке на Белгородскую область
0
869

Возврат к списку