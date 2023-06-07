За ненадлежащую рекламу ФАС оштрафовала «Пятерочку» на 300 тыс. рублей

10:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала торговую сеть «Пятерочка» с рекламодателем ООО «Агроторг» на 300 тыс. рублей за рекламу акции «Пенсионерам скидки». Об этом сообщается на сайте службы.



«Служба выявила нарушение закона о рекламе в рекламном телеролике об акции торговой сети „Пенсионерам скидки“. <…> По итогам рассмотрения дел реклама была признана ненадлежащей, рекламодателю ООО „Агроторг“ выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компании назначен штраф в 300 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.



Реклама торговой сети Пятерочка» с рекламодателем ООО «Агроторг» распространялась в эфире Первого канала и «России-1» и вводила зрителей в заблуждение, определили в ФАС. Информация в ролике дает потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети, но скидка действовала только в отношении отдельных категорий товаров — об этом в дисклеймере акции сообщалось мелким шрифтом в течение короткого времени.

