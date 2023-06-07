Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса нанес удар по общим усилиям в борьбе с голодом – МИД РФ
15:30 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака на мировые рынки, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу, и в целом предложившего стамбульский пакет, гуманитарное значение которого обесценивается на глазах», — сказала она.
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