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Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса нанес удар по общим усилиям в борьбе с голодом – МИД РФ

15:30 07.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса устранил возможность поставок аммиака на мировые рынки и нанес удар по личным усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака на мировые рынки, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу, и в целом предложившего стамбульский пакет, гуманитарное значение которого обесценивается на глазах», — сказала она.

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