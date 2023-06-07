Подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесса нанес удар по общим усилиям в борьбе с голодом – МИД РФ

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим подрывом аммиакопровода Тольятти — Одесса устранил возможность поставок аммиака на мировые рынки и нанес удар по личным усилиям генсека ООН Антониу Гутерриша в борьбе с голодом в нуждающихся странах. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Киевский режим не просто устранил физическую возможность для поставок аммиака на мировые рынки, нанесен удар по общим усилиям по борьбе с угрозами голода и оказанию помощи нуждающимся странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также по личным усилиям генерального секретаря ООН [Антониу] Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу, и в целом предложившего стамбульский пакет, гуманитарное значение которого обесценивается на глазах», — сказала она.