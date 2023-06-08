0
0
146
НОВОСТИ

Пара вертолетов армейской авиации уничтожала за вылет по 5-7 танков и машин ВСУ - Генерал-майор Попов

19:50 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время ночной попытки атаковать на запорожском направлении в результате каждого вылета пары вертолетов армейской авиации РФ теряли до 7 танков или бронеобъектов. Об этом сообщил в четверг командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов.

«Армейская авиация как всегда поддержала с неба. Выпало очень много важных задач. Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет 2 вертолета практически уничтожали от 5 до 7 танков и бронеобъектов противника», — заявил он на записи, распространенной Минобороны РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 08.06.2023
Пентагон отметил «агрессивность» китайских пилотов при перехватах самолетов США и союзников
0
59
19:40 08.06.2023
ВСУ не удалось прорваться к морю на запорожском направлении – командующий ЮВО
0
206
19:00 08.06.2023
На Норвегию надвигается облако дыма от лесных пожаров в Канаде
0
237
18:10 08.06.2023
Генерал ВС США Милли считает, что сейчас в мире есть три сверхдержавы
0
352
17:45 08.06.2023
Шойгу распорядился устанавливать дополнительную броню на технику для СВО
0
368
17:10 08.06.2023
Румыния решила сократить штат посольства РФ более, чем на 50 человек
0
356
17:00 08.06.2023
Страны ЕАЭС приняли решение о взаимном признании документов по ученым степеням
0
340
16:57 08.06.2023
Сбер и правительство Омской области запустили проект «Исторический Омск»
0
341
16:54 08.06.2023
Мосгоризбирком: Москвичи смогут проголосовать на выборах мэра с 8 по 10 сентября
0
333
16:25 08.06.2023
Россия пока не готова выпустить на дороги беспилотные автомобили - Госавтоинспекция
0
366

Возврат к списку