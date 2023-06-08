Пара вертолетов армейской авиации уничтожала за вылет по 5-7 танков и машин ВСУ - Генерал-майор Попов
19:50 08.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Армейская авиация как всегда поддержала с неба. Выпало очень много важных задач. Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. За один вылет 2 вертолета практически уничтожали от 5 до 7 танков и бронеобъектов противника», — заявил он на записи, распространенной Минобороны РФ.
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