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НОВОСТИ

Современных вооружений не хватает, но ОПК развивается быстро — Путин

20:40 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Современных вооружений пока не хватает, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России развивается быстро, идет интенсивное наращивание производства. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.

«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — заявил президент. «Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений», — добавил он.

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