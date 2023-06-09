Современных вооружений не хватает, но ОПК развивается быстро — Путин
20:40 09.06.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Современных вооружений пока не хватает, но оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России развивается быстро, идет интенсивное наращивание производства. Об этом журналистам заявил президент РФ Владимир Путин.
«Да, у нас еще современных вооружений не хватает, но промышленность, оборонная промышленность, оборонно-промышленный комплекс страны развивается быстро, и я уверен, все стоящие перед оборонкой задачи будут, безусловно, решены», — заявил президент. «Идет интенсивное наращивание современных видов вооружений», — добавил он.
НОВОСТИ
- 21:20 09.06.2023
- ВСУ обстреливают из минометов лодки спасателей, оказывающих помощь жителям на Херсонщине
- 20:00 09.06.2023
- Медведев посоветовал «закрыть рот» политикам США, критикующим действия РФ в ходе СВО
- 19:20 09.06.2023
- МИД Эстонии запретил въезд в страну 58 россиянам, включая патриарха Кирилла
- 18:40 09.06.2023
- Путин назвал впечатляющими цифры потерь ВСУ в ходе попыток контрнаступления
- 18:28 09.06.2023
- «Единая Россия» выдвинула Собянина кандидатом на пост мэра Москвы
- 18:25 09.06.2023
- Собянин выразил надежду на поддержку москвичей на выборах мэра
- 18:05 09.06.2023
- Собянин: Москва выполняет все социальные обязательства перед жителями
- 18:00 09.06.2023
- Киев не рассчитывал, что суд в Гааге в своем решении признает Крым российским — Клишас
- 17:55 09.06.2023
- Андрей Турчак: Москва – бесспорный лидер социально-экономического развития страны
- 17:32 09.06.2023
- РФ примет участие в организованных Китаем учениях «Север. Взаимодействия-2023» — МО КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать