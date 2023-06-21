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Сергей Собянин: готовность южного направления Московского скоростного диаметра составляет 70%

12:44 21.06.2023

В Москве открыто движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 «Курьяново». По словам мэра столицы Сергея Собянина, южное направление Московского скоростного диаметра - главный транспортный объект, находящийся в строительстве и один из наиболее сложных по уровню работ. «Общая протяженность - около 100 км. 55 искусственных сооружений: эстакады, тоннели, - отметил мэр, открывая движение по участку магистрали. - И вы видите: она практически вся идет в воздухе. Чтобы построить такие сооружения, конечно, требуется высокий профессионализм, огромные затраты труда. Тем не менее, южное направление строится высокими темпами».

По словам градоначальника, готовность южного направления МСД уже составила 70%, а значит через несколько месяцев магистраль будет запущена. «Я надеюсь, что к осени все южное направление Московского скоростного диаметра будет построено. Сегодня запускаем два участка», - сказал Собянин Собянин. Напомним, основной участок МСД ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

Открытие новой магистрали, по данным экспертов, позволит в утренний час пик снизить нагрузку на Шоссейную улицу (до 32%), на улицу Полбина (до 23%), на Люблинскую улицу (до 13%), на Краснодонскую улицу (до 10%).

По данным мэрии Москвы, строительство двух участков южного направления МСД завершилось на шесть месяцем раньше срока, обозначенного контрактом. Это шестиполосная трасса протяженностью около 6,5 км, без учета съездов на прилегающие улицы, начинающаяся около пересечения Шоссейного проезда и улицы Шоссейной, проходящая по территории района Печатники вдоль путей МЦД-2 до микрорайона Курьяново.

В процессе создания магистрали были построены четыре эстакады протяженностью 1,86 км: две эстакады основного хода в районе станций МЦД-2 «Люблино» и «Перерва», две эстакады-съезда с МСД в сторону Третьего транспортного кольца и на Московский скоростной диаметр в сторону Каширского шоссе. Кроме того, строители выполнили реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети. Всего построено и реконструировано 16,6 км дорог.

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