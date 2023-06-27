Мэр Сергей Собянин сообщил о высоком качестве московской питьевой воды
11:41 27.06.2023
Старейшей в Москве Рублевской станции водоподготовки исполнилось 120 лет, при этом она сегодня - одна из наиболее прогрессивных и инновационных, заявил глава столицы Сергей Собянин у себя в Telegram-канале. По его словам, станция снабжает питьевой водой 26 районов на западе, северо-западе и в центре мегаполиса, а также некоторые населенные пункты Московской области.
Собянин отмечает, что именно на этой станции перешли на забор воды из поверхностных, а не из подземных источников. «На этой станции еще в 1903 году заработала классическая двухступенчатая схема очистки воды, - сообщил градоначальник. - В 2002 году впервые внедрили современную технологию озоносорбции. Загрязнения сначала окисляют озоном, а затем воду очищают с помощью активированного угля».
По словам мэра, сейчас Рублевская станция водоподготовки представляет собой крупное автоматизированное производство, действующее 24 часа с сутки. Всеми процессами на нем, в том числе работой на Истринском гидротехническом узле, занимаются 420 человек. При этом качество воды контролируется по всему пути ее движения: от водохранилищ, до кранов в квартирах горожан.
Как обратил внимание глава города, с 2011 года количество анализов воды, в том числе в водоисточниках, увеличилось на 30%, а число контролируемых параметров – выросло на 45%. Использование новых технологий и способов очистки позволяет обеспечивать полное соответствие качества воды в Москве установленным нормативам. «В Москве четыре станции водоподготовки, а городские водопроводные сети - самые длинные в стране, больше 13 тыс. км», - сообщил Собянин.
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