Сбер подключил Tinkoff Pay к оплате покупок по своим QR-кодам с кэшбэком
12:02 03.07.2023
Сбер и Тинькофф продолжают расширять возможности своих клиентов по оплате с помощью QR-кодов. Оплата смартфоном через сервис Tinkoff Pay стала доступна в магазинах, принимающих платежи по QR-кодам Сбербанка. Сервис работает на смартфонах вне зависимости от операционной системы – Android или iOS.
Теперь пользователи мобильного приложения Tinkoff смогут не только оплачивать покупки быстро и удобно по QR-коду Сбера при помощи своего смартфона, но и получать выгодный кэшбэк. QR-код может быть в виде наклейки на торговом прилавке или может выводиться на экран POS-терминала. Таких терминалов уже более 1,4 млн по всей стране.
Для оплаты нужно отсканировать QR-код камерой телефона и выбрать Tinkoff Pay. Кроме того, можно отсканировать его через приложение и затем подтвердить оплату. При оплате с Tinkoff Pay по QR-коду от Сбера клиенты Тинькофф получат такой же кэшбэк, как и по карте.
«Мы наблюдаем растущую популярность и рост количества транзакций по QR-коду от Сбера. Сейчас этим сервисом пользуется более 6 млн клиентов и это количество увеличивается каждый день, – сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых. – Оплату по QR принимают более 1,4 млн POS-терминалов Сбера по всей России, а ежемесячное количество транзакций превышает 30 млн штук».
В результате растущего сотрудничества между банками к платежной инфраструктуре Сбера подключается все больше новых партнеров, отметил Дмитрий Малых. «Мы очень рады, что теперь клиенты Тинькофф банка будут получать кэшбэк при оплате с помощью QR-кода от Сбера, такой же, как и при оплате картой. Это еще больше увеличит популярность оплаты с помощью QR-кода среди клиентов Тинькофф, – подчеркнул он. – Сбер уже давно начисляет кэшбэк бонусами СберСпасибо при оплате с помощью QR-кода, поэтому среди наших клиентов этот инновационный способ оплаты пользуется большим спросом».
«Оплата QR-кодом – одна из опций нашего семейства платежных сервисов SberPay, каждая из которых позволяет оплачивать покупки и услуги, даже если с собой нет банковской карты, – добавил Дмитрий Малых. – Реализация этого знакового проекта вместе с Тинькофф еще больше расширит сферу применения QR-кодов в России и обеспечит миллионам россиян лучший клиентский опыт».
«Благодаря партнерству со Сбербанком мы даем доступ к удобной оплате смартфоном в офлайн-магазинах 32 млн клиентам Тинькофф. Что особенно важно, помимо удобства наши клиенты получают еще и выгоду в виде кэшбэка за покупки. Мы рады, что вместе со Сбером можем создавать инновационные и удобные платежные решения для как можно большего числа жителей нашей страны», – отметил вице-президент Тинькофф, руководитель управления платежей и переводов Сергей Хромов.
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