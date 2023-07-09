Собянин: За 11 лет в Москве благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей
15:08 09.07.2023
В Москве за 11 лет удалось благоустроить более 500 улиц, переулков и площадей. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволило организовать удобные маршруты для пешеходов, расширить тротуары, освободить множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю, создать новые озелененные комфортные общественные пространства с хорошим освещением, удобной навигацией и лавочками. «Для пассажиров общественного транспорта установили современные остановки, хаотичные автомобильные парковки сделали организованными», - также констатировал глава города у себя в Telegram-канале.
По словам мэра, проведенная работа позволила сделать некоторые улицы или их участки полностью пешеходными. Началось все в 2012 году с Кузнецкого Моста и части Рождественки, Камергерского и Столешникова переулков, затем была модернизирована Никольская улица, а в 2017 году был создан пешеходный маршрут, проходящий от Никольской через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. А в 2019 году стала пешеходной улица Школьная, где сейчас проводятся разные столичные события, например, ярмарки, концерты.
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