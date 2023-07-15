Пользователи нейросети Kandinsky 2.2 создали 3 миллиона изображений всего за 2 дня

20:32

За два дня с момента выхода новой версии нейросети Сбера Kandinsky 2.2 пользователи сгенерировали уже 3 млн уникальных изображений. Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

С помощью Kandinsky 2.2 можно создавать фотореалистичные изображения высокого разрешения – разница с предыдущей версией особенно хорошо видна на портретах. И если раньше картинки были только квадратными, то сейчас появилась возможность задавать соотношение сторон при генерации. Нейросеть также научилась создавать уникальные стикеры, из которых можно собрать стикерпаки в Telegram. А бот Kandinsky 2.2 в этом мессенджере благодаря архитектуре ControlNet быстро изменит по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на загруженном изображении – и при этом сохранит композицию исходной иллюстрации.

Kandinsky 2.2 умеет также создавать иллюстрацию из нескольких изображений, стилизовать рисунок по текстовому описанию, генерировать картинки, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части (inpainting), делать рисунки в режиме бесконечного полотна (outpainting). Нейросеть Сбера, в отличие от иностранных аналогов, понимает запросы на русском языке. Умеет создавать изображения более чем в 20 стилях.

Kandinsky 2.2 можно протестировать на промостранице модели, на платформе FusionBrain.AI, в Telegram-боте и боте «ВКонтакте», а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Салют. Он доступен и на платформе ML Space.