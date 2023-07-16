Америка не желает заключать соглашение о свободной торговле с Британией – минторг Королевства

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании вряд ли сможет заключить соглашение о свободной торговле с США при нынешней вашингтонской администрации во главе с президентом Джо Байденом. Об этом сообщила в воскресенье министр по делам бизнеса и торговли Соединенного Королевства Кеми Бэйднок.

«Мы считаем очень низкой [вероятность такого соглашения]. Это зависит от администрации [США]. Разные президенты имеют разные приоритеты. Многие страны хотели [подписать] соглашение о свободной торговле с США, включая нас, но по состоянию на сегодня они (американцы — прим. ТАСС) сказали, что не желают этого. Нам нужно уважать это», — заявила она в интервью телеканалу Sky News.