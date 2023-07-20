0
0
158
НОВОСТИ

Дума приняла закон о трудовом воспитании школьников

16:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении 28 июня.

Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации», одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:30 20.07.2023
Сбер создает крупное IT-подразделение в Бангалоре
0
51
17:12 20.07.2023
Власти Нью-Йорка посоветовали мигрантам искать убежище в другом городе
0
101
17:00 20.07.2023
Беспилотник сбит в центральной части Крыма
0
117
16:12 20.07.2023
Киев заявил, что будет считать идущие в РФ по Черному морю суда перевозящими военные грузы
0
194
16:00 20.07.2023
РФ вводит уведомительный порядок передвижения для сотрудников британских дипмиссий
0
198
15:41 20.07.2023
Собянин: Москва выделит гранты на изменение внешнего архитектурного решения торговых центров
0
213
15:32 20.07.2023
Euroclear получил 1,743 млрд евро дохода от реинвестирования активов РФ в 1-м полугодии
0
234
15:12 20.07.2023
Украина начала применять поставленные США кассетные боеприпасы на поле боя — WP
0
285
15:00 20.07.2023
Правительство Ирака разорвет отношения со Швецией в случае еще одного сожжения Корана
0
276
14:32 20.07.2023
Агрессивность Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии — Песков
0
293

Возврат к списку