Дума приняла закон о трудовом воспитании школьников
16:32 20.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.
Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении 28 июня.
Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации», одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.
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