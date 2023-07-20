Дума приняла закон о трудовом воспитании школьников

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду.

Документ был внесен на рассмотрение палаты депутатами всех фракций Госдумы во главе с председателем комитета по просвещению Ольгой Казаковой в мае 2023 года и принят в первом чтении 28 июня.

Нововведения вносятся в закон «Об образовании в Российской Федерации», одновременно из него исключается норма о запрете привлекать школьников к труду без согласия родителей.