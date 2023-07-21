Путин назвал западные территории нынешней Польши «подарком Сталина полякам»
15:32 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. Варшава, видимо, об этом подзабыла, но Москва готова ей напомнить, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.
«Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши — это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», — предупредил он.
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