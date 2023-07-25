Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко — Песков
16:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе двухдневных переговоров обсуждали в том числе и вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Говоря о прошедшей встрече лидеров, представитель Кремля сказал: «Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера в первый раз встретились в Санкт-Петербурге».
«Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы „Вагнер“, прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран [обсуждались]», — добавил Песков.
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