0
0
153
НОВОСТИ

Тема ЧВК «Вагнер» звучала на переговорах Путина и Лукашенко — Песков

16:00 25.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе двухдневных переговоров обсуждали в том числе и вопросы, связанные с ЧВК «Вагнер», сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Говоря о прошедшей встрече лидеров, представитель Кремля сказал: «Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера в первый раз встретились в Санкт-Петербурге».

«Именно там и Путин, и Лукашенко рассказали все, о чем они будут говорить. Там прозвучала и тема группы „Вагнер“, прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешние угрозы по периметру наших стран [обсуждались]», — добавил Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 25.07.2023
Украина попытается создать новый зерновой коридор после получения F-16 — Кулеба
0
54
17:00 25.07.2023
Российский истребитель повредил американский беспилотник в Сирии, утверждают США
0
62
16:32 25.07.2023
МВФ скорректировал прогноз по ВВП РФ в 2023 году в сторону повышения до 1,5%
0
105
16:12 25.07.2023
Судно «Михаил Сомов» село на мель у Земли Франца-Иосифа
0
161
15:32 25.07.2023
Потребительская модель западной цивилизации уходит в прошлое — Патрушев
0
214
15:12 25.07.2023
Песков назвал «чушью» оценки разведок о мятеже Пригожина — СМИ
0
236
15:00 25.07.2023
Электросамокатам нужны номера, чтобы можно было наказывать нарушителей — Матвиенко
0
211
14:32 25.07.2023
Парламент КНР снял Цинь Гана с должности главы МИД, Ван И снова занял этот пост — Синьхуа
0
281
14:12 25.07.2023
Более трети россиян согласны на зарплату «в конверте» - опрос
0
272
14:00 25.07.2023
Запад беспрецедентно давил на страны Африки перед саммитом с Россией в Петербурге — Песков
0
310

Возврат к списку