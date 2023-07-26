Пропагандиста украинского нацполка «Азов» задержали в Хакасии
10:20 26.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ задержали в Хакасии сторонника украинских националистических структур, пропагандировавшего деятельность нацполка «Азов» (признан террористическим, запрещен в РФ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по республике Хакасия.
«Задержан житель Абакана, 2005 года рождения, являющийся членом националистической организации „Этническое национальное объединение“ (штаб расположен в Киеве). Указанное лицо в целях привлечения новых сторонников в террористическую организацию „Украинское военизированное националистическое объединение „Азов“ <…> распространяло материалы, направленные на пропаганду и оправдание деятельности указанной запрещенной структуры», — сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, молодой человек с декабря 2022 года по январь 2023 распространял пропагандистские материалы через мессенджер Telegram. Против него возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), максимальная санкция по которой предусматривает до семи лет лишения свободы или штраф до миллиона рублей. Следствие устанавливает обстоятельства.
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