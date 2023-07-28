Собянин: Столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек

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Выставочные площадки и музеи Москвы в 2023 году организовали сотни различных событий, в которых участвовали более 6 млн человек. По словам мэра Сергея Собянина, только в первом полугодии столичные музеи и выставочные залы провели более 340 выставок и более 900 различных культурных и просветительских мероприятий.

По данным градоначальника, Москва остается одним из мировых лидеров по количеству музеев, на которые приходят миллионы москвичей и гостей города. «Посетителей привлекают уникальные экспозиции и, конечно же, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей», – полагает глава города.

Как отметил мэр, московские музеи бережно сохраняют культурное наследие прошлого и внимательно следят за последними тенденциями искусства, потому их выставочные проекты интересны для всех и становятся все более востребованы.