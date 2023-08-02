РФ вернется в зерновую сделку, когда Запад выполнит обещания, подтвердил Путин Эрдогану

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил готовность Москвы вернуться в зерновую сделку, когда ее условия будут выполнены Западом.

«Подтверждена готовность вернуться к стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — передала пресс-служба Кремля содержание телефонного разговора лидеров.