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Собянин: На крыше кинотеатра "Ударник" после реставрации появится терраса и смотровая площадка

15:28 07.08.2023

В Москве в нынешнем году стартует реставрация кинотеатра «Ударник». По словам мэра Сергея Собянина, это легендарное для многих москвичей и российского кинематографа место. «В советские годы в нем проходили крупные фестивали, премьеры и недели кино», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

По словам градоначальника, реставрация будет комплексной. Планируется привести в порядок фасады и интерьеры кинотеатра, а также оснастить его современным оборудованием. В результате там появится несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, пространства для просветительских и выставочных проектов.

На крыше «Ударника» появится терраса и смотровая площадка, сообщил также Собянин.

Напомним, кинотеатр «Ударник» был построен в 1927—1931 годах в стиле конструктивизма и входит в состав объекта культурного наследия регионального значения, известного как Дом на набережной. Был построен по проекту знаменитого архитектора Бориса Иофана.

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