Скончался митрополит Токийский и всей Японии Даниил

22:33 Источник: Интерфакс

Предстоятель Японской автономной православной церкви митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер в четверг на 85-м году жизни, сообщает сайт Русской православной церкви, в состав которой входит ЯАПЦ.

Митрополит Даниил (в миру - Иуда Нусиро Икуо) в 1999 году был избран епископом Киотосским Японской автономной православной церкви. С 14 мая 2000 года - митрополит Токийский и всей Японии.