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НОВОСТИ

Скончался митрополит Токийский и всей Японии Даниил

22:33 10.08.2023 Источник: Интерфакс

Предстоятель Японской автономной православной церкви митрополит Токийский и всей Японии Даниил умер в четверг на 85-м году жизни, сообщает сайт Русской православной церкви, в состав которой входит ЯАПЦ.

Митрополит Даниил (в миру - Иуда Нусиро Икуо) в 1999 году был избран епископом Киотосским Японской автономной православной церкви. С 14 мая 2000 года - митрополит Токийский и всей Японии.

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