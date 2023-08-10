Скончался митрополит Токийский и всей Японии Даниил
22:33 10.08.2023 Источник: Интерфакс
Митрополит Даниил (в миру - Иуда Нусиро Икуо) в 1999 году был избран епископом Киотосским Японской автономной православной церкви. С 14 мая 2000 года - митрополит Токийский и всей Японии.
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