Сергей Собянин: Акваторию Москвы-реки освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов
12:28 11.08.2023
Московские власти выделили грант на дополнительную экологическую реабилитацию Москвы-реки. По словам мэра столицы Сергея Собянина, с 2011 года в акватории главной речной артерии города обнаружили и убрали больше 50 незаконных объектов, загромождавших русло и опасных для судоходства и экологии.
«Благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений удалось улучшить качество воды: содержание аммонийного азота в нижнем течении реки сократилось на 70%, а содержание нефтепродуктов и металлов в центральной части города снизилось в два раза», – заявил глава города.
По словам градоначальника, использование гранта позволит продолжить поиск, подъем и буксировку незаконно отстаивающихся и затонувших судов. В Москве планируют провести дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки в рамках программы возрождения регулярного речного судоходства. В частности, подобные работы проведут в Нагатинском и Кожуховском затонах, Серебряном бору, Кунцевской луке, на Химкинском водохранилище и Борисовских прудах.
По данным городских властей, всего на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив переместят более 25 незаконно отстаивающихся судов, а также поднимут со дна несколько затопленных объектов. После подъема и перемещения этих объектов их владельцам будет направлено требование компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ.
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