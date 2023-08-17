Кнайсль на вопрос о курсе евро рассказала, что получает в России зарплату в рублях

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС о курсе доллара и евро рассказала, что получает зарплату в рублях в России.

«Я слежу за этим, но в [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — сказала она.

Экс-глава МИД Австрии ранее возглавила созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Презентация центра состоялась в июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Уже несколько недель экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после ПМЭФ.