Кнайсль на вопрос о курсе евро рассказала, что получает в России зарплату в рублях
10:05 17.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС о курсе доллара и евро рассказала, что получает зарплату в рублях в России.
«Я слежу за этим, но в [Санкт-Петербургском государственном] университете я получаю зарплату в рублях. Меня это касается в меньшей степени, потому что я больше не имею никакого отношения к Европейскому союзу», — сказала она.
Экс-глава МИД Австрии ранее возглавила созданный при СПбГУ центр Geopolitical Observatory for Russia Key Issues (G.O.R.K.I.). Презентация центра состоялась в июне во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Кнайсль занимала пост министра по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии (иностранных дел) с 2017 по 2019 год. Уже несколько недель экс-министр живет в Рязанской области, она приехала туда после ПМЭФ.
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