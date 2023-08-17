Польша совершает масштабные закупки наступательных вооружений - СМИ

10:20 Источник: Lenta.ru

Обозреватель Эугениуш Зинкевич рассказал, что Польша делает масштабные закупки наступательных вооружений. Об этом он написал в материале для Myśl Polska.

Зинкевич подчеркнул, что правительство Польши осуществляет «смелые планы» по вооружению. «Исходя из объявленного списка закупок этого оружия и его количества, у меня складывается стойкое впечатление, что мы готовимся к войне. Отсюда мой вопрос, когда война?» — задумался он.

Автор подчеркнул, что власти не учитывают опыт Киева, поскольку излишне надеются на западное оружие. По его мнению, «ужасное техническое состояние» техники привело к неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) вести «победоносный бой» с российскими силами. Зинкевич допустил, что изменение стратегии Украины не изменит ситуацию в зоне боевых действий, а только отсрочит «полное поражение Украины». Lenta.Ru