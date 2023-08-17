Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 12% годовых
08:55 17.08.2023
В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший»на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.
Также выросла доходность СберВкладов и линеек «Управляй» и достигла 11,26 годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. руб.) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн руб. сроком на 3 месяца).
Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе «Вклады и счета». Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.
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