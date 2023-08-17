Собянин: С запуском МЦД-3 стоимость поездок для многих горожан значительно снизится
18:07 17.08.2023
После запуска третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) поездки на этих поездах некоторым пассажирам будут обходиться в 3,5 раза дешевле, чем на электричках ранее. По словам мэра Москвы Сергея Собянина пассажиропоток на этом направлении увеличится в 1,7 раза, пассажирских мест в 2 раза будет больше, а интервал движения поездов сократится в 1,5 раза.
Напомним, МЦД-3 сегодня был запущен с участием президента России Владимира Путина.
По данным московских властей, 70% подвижного состава на новом диаметре – это новые поезда, такие как «Иволга» и ЭП2Д.
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