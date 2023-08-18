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В Турции заложили второй корвет типа Ada для ВМС Украины

15:00 18.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоялась в Турции. Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

«Торжества по случаю закладки судна Ada прошли в одной из судостроительных компаний Стамбула. Согласно существующим договоренностям, это уже второй корвет, строящийся Турецкой Республикой для нужд ВМС Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении на странице ВМС в соцсети.

Стоимость корабля составляет около 8 млрд гривен ($218 млн). Корвет может получить название «Гетман Павел Скоропадский».

Первый корвет такого типа, получивший название «Гетман Иван Мазепа», был спущен на воду 2 октября 2022 года. Ожидается, что полностью к эксплуатации корабль будет готов в следующем году и станет первым современным корветом в составе ВМС ВСУ.

Ракетные корветы типа Ada были разработаны для ВМС Турции с использованием стелс-технологий. Они предназначены для патрулирования, а также участия в противолодочных операциях. Водоизмещение — около 2,4 тыс. тонн, длина — 99,5 метра, ширина -14,4 метра, экипаж — около 100 человек. Может находиться в автономном плавании до 21 дня.

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