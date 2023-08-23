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РФ предлагает провести следующий саммит БРИКС в октябре 2024 года в Казани — Путин

14:12 23.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) может пройти в Казани в октябре 2024 года, конкретные даты еще предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите объединения.

«В следующем году председательство в БРИКС перейдет к России. Наше председательство будет проходить под девизом „Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности“, — анонсировал глава российского государства.

Он сообщил, что планируется порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий — их примут свыше десятка российских городов. «При этом встречу БРИКС на высшем уровне мы намечаем провести в октябре 2024 года в городе Казани. Конкретные даты согласуем с коллегами по дипломатическим каналам», — добавил Путин.

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